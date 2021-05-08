Чешский премьер предложил странам ЕС выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату

Прага, 8 мая. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предложил странам Евросоюза выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату в связи с делом о взрывах во Врбетице, сообщают местные СМИ.

С таким предложением политик обратился к коллегам на неформальной встрече стран ЕС в городе Порту. Бабиш отметил, что участники саммита поддержали лучшую координацию единых действий по ситуации во Врбетице.

В апреле Прага заявила о высылке 18 российских дипломатов из республики. Власти Чехии подозревали Москву в «причастности» к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на действия Праги Кремль объявил о высылке 20 сотрудников чешского посольства в РФ.