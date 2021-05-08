В центре Мадрида 9 Мая раздадут георгиевские ленты и проведут «Бессмертный полк»

Координатор Союза организаций российских соотечественников в Испании Виктория Самойлова рассказала ФАН, что День Победы в королевстве будут отмечать как русские, так и этнические испанцы. В полдень, 9 мая, они все вместе пройдут по улицам Мадрида с портретами тех, кто сражался против фашизма и освобождал Европу от гитлеровцев.

В интернете через группы российских землячеств распространяется информация, что 9 мая в Мадриде пройдет акция «Бессмертный полк». Сбор участников в 12:00 на пешеходной улице Клаудио Мояно (напротив метро Аточа). Маршрут — по основным проспектам города: Пасео дель Прадо и Пасео де Реколетос. Акция закончится на площади Колумба около 14:00. Перед маршем памяти участникам раздадут георгиевские ленты, символизирующие Победу советского народа над гитлеровской Германией.

«В связи с эпидемиологической обстановкой акция согласована на количество участников 250 человек, с условием соблюдения всех действующих санитарных норм и социальной дистанции», — сообщила организатор мероприятия.

Фото предоставлено Викторией Самойловой /

Виктория Самойлова рассказала, что живет в Испании с 2012 года. В настоящее время она руководит ассоциацией «Развитие русско-испанского сотрудничества». По словам девушки, она поняла, что без 9 Мая и без «Бессмертного полка» не может жить. При поддержке организаторов акции в России, Романа Демьяна и Веры Родионовой, в 2016 году она провела в Мадриде шествие в первый раз. С тех пор «Бессмертный полк» проходит в Испании ежегодно.

«На шествие едут со всех уголков Испании. Это россияне и граждане стран бывшего советского пространства. Часто люди идут с флагами своих республик. К нам присоединяются испанцы, ведь во время Второй мировой войны среди испанцев было немало антифашистов, которые также сражались с гитлеровцами. Здесь помнят о Гражданской войне, о сопротивлении. Испанцы чтут имена тех, кто вступил в ряды Красной армии — Рубена Ибаррури, павшего под Сталинградом, Энрике Листера, Марии Пардины Рамос и других героев», — пояснила Самойлова.

ТАСС / Воробьева Екатерина

Собеседница Федерального агентства новостей заметила, что многие европейцы, к сожалению, не понимают, что это за шествие с портретами и почему люди 9 мая несут по улицам Мадрида красный флаг с серпом и молотом — Знамя Победы. Иногда они полагают, что это политическая акция коммунистов.

«Молодежь в Испании про страшную войну и жертву, которую принес наш народ, освобождая мир от фашизма, знает очень мало. В Испании на государственном уровне ведется информационная пропаганда, будто фашистов победили США!» — пожаловалась россиянка.

Самойлова и ее единомышленники раздают листовки, в которых на испанском языке рассказывается о Великой Победе советского народа, ведут информационную страницу, где публикуют статьи про Великую Отечественную войну на испанском и русском языках. Они хотят донести историческую правду до тех, кто живет в спасенной Европе.