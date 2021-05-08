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Созданный в Германии «молекулярный клей» увеличил эффективность солнечных батарей

Наука
Созданный в Германии «молекулярный клей» увеличил эффективность солнечных батарей
pixabay.com  /  272447

Берлин, 8 мая. Перовскитные солнечные батареи приобретают большую популярность, чем кремниевые. Увеличить их эффективность удалось благодаря созданному в Германии «молекулярному клею».

Солнечные батареи нового типа имеют ряд преимуществ. Для синтеза им требуется куда меньшая температура, а толщина светопоглощающего слоя у них примерно в 400 раз меньше, чем у кремниевых. Таким образом Перовскитные выигрывают как в цене, так и производительности.

В то же время сейчас материалы мало применяются на практике из-за низкой стабильности при воздействии излучения. Улучшить их удалось специалистам из Технологического института Карлсруэ (KIT). Они предложили использовать так называемый молекулярный клей, который состоит из самособирающихся монослоев.

Цена за производство солнечной и ветряной энергий стремительно падает. В скором времени их стоимость будет дешевле энергии, которую получают за счет угля и газа, заметила старший научный сотрудник РАНХиГС, генеральный директор ассоциации «Цель номер семь» Татьяна Ланьшина.

ученые солнечные батареи открытие
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