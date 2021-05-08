День Победы оказался для россиян более значимым праздником, чем Новый год

Москва, 8 мая. Подавляющее большинство участников опроса SuperJob (95%) положительно оценили Парад Победы в честь 9 Мая. Новый год получил одобрение у 94% респондентов.

В числе тех, кто оценил Парад Победы, 81% россиян охарактеризовали праздник однозначно положительно, еще 14% — скорее положительно. На третьем месте среди наиболее одобряемых россиянами праздников оказался день рождения (92%).

Еще граждане РФ положительно относятся к Международному женскому дню (90%) и Дню защитника Отечества (89%), отмечает РБК. День России одобряют 81% опрошенных, а День народного единства — 75%. Всего в опросе приняли участие 1600 респондентов. Аналитики провели его с 4 по 6 мая.

Глава российского государства Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров стран СНГ, сообщили в Кремле. Лидер РФ рассчитывает, что его коллеги из других государств будут противостоять попыткам переписать историю, связанную с Второй мировой войной.