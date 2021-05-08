Политолог объяснил «антиамериканские настроения» в ФРГ

Варшава, 8 мая. Польский международный обозреватель и политэксперт Ярослав Гузы высказался об «антиамериканских настроениях» в Германии и об их причинах.

Гузы в беседе с одним из польских изданий обратил внимание на результат соцопроса, проведенного институтом маркетинговых исследований Latanа. По итогам исследования, 36% немцев считают США угрозой для демократии их родной страны, а больше половины жителей ФРГ сочли негативным влияние Вашингтона на обстановку в мире.

Эксперт объяснил подобные настроения в немецком обществе «комплексом», развившимся из-за утраты Германией лидерских позиций по итогу Второй мировой войны. Гузы подчеркнул, что похожий «антиамериканский настрой» можно наблюдать среди жителей многих стран Западной Европы.

Ранее сообщалось, что Германия и Россия начнут совместное производство водорода. Профильные министерства двух стран договорились об объединении усилий в этой сфере.