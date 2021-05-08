Сына бизнесмена расстреляли в Воронеже из-за крупного долга

Воронеж, 8 мая. Следствие установило, что 61-летний киллер за вознаграждение в миллион рублей убил молодого человека, когда тот выезжал на автомобиле из двора в Рамонском районе.

Выяснилось, что наемный убийца должен был застрелить не 22-летнего жителя, а его отца — 56-летнего бизнесмена. Убийство предпринимателя заказал житель Москвы, чтобы не выплачивать воронежскому приятелю долг в два миллиона долларов. Вот только в день убийства все пошло не по плану.

После выполнения заказа киллер выкинул оружие и свою куртку в ближайшем лесу, но обронил при этом перчатку. После этого он уехал в Москву. Эксперты вычислили подозреваемого благодаря куртке и перчатке по генетической экспертизе. Мужчину задержали, теперь его ждет суд.

Жителя Подмосковья будут судить за покушение на убийство. Юноша выстрелил в знакомого из переделанного в боевой сигнального пистолета, сообщал сайт 360tv.ru.