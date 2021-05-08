Собран топ-5 показательных анекдотов Норкина про Украину и украинцев

Москва, 8 мая. Телеведущий Андрей Норкин регулярно рассказывает анекдоты об Украине. Его веселые истории весьма показательны для политики этой страны после переворота.

«Это не я, это рука Кремля»

Когда президентом Украины был Петр Порошенко, Норкин периодически делал его героями анекдотов в передаче «Место встречи». Одна из историй посвящена склонности «шоколадного» олигарха обвинять Россию во всех бедах Киева.

«Марина Порошенко открывает дверь в ванную комнату и вдруг видит там своего мужа, стоящего к ней спиной и всецело поглощенного одним очень интимным процессом. Говорит: «Ты бы хотя бы дверь закрывал. Ты что делаешь?» Он отвечает: «А это не я, это рука Кремля», - сказал Норкин.

Колбаска для Тимошенко

Следующую историю Норкин узнал от депутата Верховной рады Вадима Денисенко. Политик утверждал, что рассказанное – чистая правда, но очень напоминает анекдот. История показывает реальные причины определенных внешнеполитических решений Киева. Якобы президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил Юлии Тимошенко на Пасху корзинку белорусских продуктов, когда та была премьер-министром Украины.

«Среди продуктов была и белорусская колбаса. Но гостинец до Тимошенко не дошел – охранники все съели, а ей не сказали. Через некоторое время Лукашенко и Тимошенко говорят по телефону. И вдруг президент Белоруссии меняет тональность и с улыбкой в голосе спрашивает: «Ну что, Юлия Владимировна, понравилась вам моя колбаска?» Тимошенко решает, что собеседник сошел с ума. Лукашенко решает, что премьер Украины проигнорировала его чистосердечный подарок. Они разругались, и, таким образом, отношения стран были разрушены», - рассказал Норкин.

Заяц и независимая Украина

Многие анекдоты об Украине касаются ее проблем из-за разрыва с Россией ради «независимости». Однажды Норкин в одной истории совместил нехватку газа, бедность и дефицит отдельных продуктов, с которыми украинцы столкнулись после выбора в пользу Запада.

«Поймал мужик зайца в лесу. Приносит домой и просит жену пожарить его с салом. Жена отвечает: «Не могу, сала-то нет». «Ну на масле пожарь». «Не могу, масла нет». «Ну просто так возьми и пожарь». «Не могу – газа-то нет». Мужик плюнул и выбросил зайца в окно. Заяц бежит обратно в лес и думает себе: «Да здравствует независимая Украина», - посмеялся Норкин.

Пес-москаль

Также ведущий шутил над насаждением антироссийских настроений на Украине после Майдана. В одной из передач Норкин рассказал анекдот о разговоре двух украинцев, один из которых заподозрил в предательстве собственную собаку за лай на хозяина.

«Куме, де ваша собака?» «Я ее вбив!». «Тю! За шо?» «Москалям продався». «Як?» «А ось так! Прихожу до дому, а он мне из будки: гав-гав, гав-гав», - рассказал тележурналист.

«Когда будет тепло?»

Сочетание подъема национализма с проблемами, которые начались у украинцев после Евромайдана, также стало хорошей темой для анекдотов Норкина. Однажды ведущий озвучил шуточный диалог украинца с коммунальными службами о проблемах с отоплением: беседа сопровождается бандеровскими лозунгами, насаждаемыми Киевом.

«Алло, слава Украине, это ЖЭК?» «Героям слава, да, это ЖЭК». «У нас в квартире очень холодно, слава Украине. Когда будет тепло?» «Летом, героям слава», - пошутил Норкин.

«Место встречи» выходит на НТВ с 29 февраля 2016 года. Норкин является ведущим программы с самого начала. Первые два года он работал в дуэте с Ольгой Беловой, затем некоторое время являлся единственным ведущим, но в скором времени компанию ему составил Иван Трушкин. Анекдот от Норкина – традиционная концовка каждого эфира. Ранее ФАН публиковал десятку анекдотов ведущего о президенте России Владимире Путине.