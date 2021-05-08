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Дмитрий Абзалов назвал главную причину «бесшовных» майских выходных

Общество
Дмитрий Абзалов назвал главную причину «бесшовных» майских выходных
Pr Scr youtube.com  /  Новости на Первом канале

Продолжительные майские выходные, введенные по инициативе Роспотребнадзора, в самом разгаре. В разговоре с ФАН политолог, ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов назвал главную причину введения «бесшовных» майских выходных.

По его мнению, решение властей было обусловлено в первую очередь эпидемиологической обстановкой в стране и в мире. Сегодня страны ЕС и другие государства переживают третью волну заболеваемости, но жесткие ограничительные меры, увы, не работают.      

«Во многих зарубежных странах прослеживается очень высокий подъем заболеваемости. Если взять ситуацию в Индии, там фундаментальные показатели по смертности, по заболеваемости, а введенный жесткий локдаун не помогает. Турция, Бразилия также имеют очень серьезные показатели. В Германии введен суперлокдаун», — говорит собеседник ФАН.

Кроме того, на решение Роспотребнадзора также мог повлиять недостаточно высокий, по мнению Абзалова, уровень вакцинации.   

Дмитрий Абзалов назвал главную причину «бесшовных» майских выходных
Global Look Press  / Luis Lima Jr/Keystone Press Agency

«Не больше 11 миллионов на 146 миллионов населения — это небольшие показатели. Даже в Москве, крупнейшей агломерации, уровень вакцинации ниже, по сравнению, к примеру, с Израилем, где вакцинируются восемь из десяти граждан», — объясняет спикер.

Анализируя предыдущие периоды, политолог заметил, что рост заболеваемости в России начался в туристический сезон, когда многие граждане уехали за рубеж, в страны с высоким уровнем заболеваемости. А сейчас происходит массовое замещение штаммов вируса: на место первоначального приходит британский, с более высокой скоростью передачи. И, чтобы не повторить историю США, Великобритании, ЕС, где замещение изначального вируса уже полностью прошло, следовало прибегнуть к наиболее целесообразной мере.  

«На этом фоне переход к «бесшовным» выходным в период майских праздников мог бы снизить этот риск. Люди уезжали бы на майские выходные, вместо того чтобы ехать в город. Это серьезно бы разгружало и минимизировало массовый выход и въезд людей. Наша задача — сбить третью волну, чтобы она наиболее плавно началась, и, соответственно, минимизировать заболеваемость», — объясняет решение Роспотребнадзора Абзалов.

Дмитрий Абзалов назвал главную причину «бесшовных» майских выходных
pixabay.com  / 

Таким образом, сейчас ограничено перемещение граждан внутри легкодоступных агломераций и при этом открыты внешние контуры, что позволяет максимально разделить потоки населения и тем самым минимизировать скопление граждан в отдельных точках.

С обоснованностью мер, введенных Роспотребнадзором на майские праздники, согласен не только политолог Абзалов. Ранее врач-инфекционист Илья Акинфиев поддержал решение ведомства о продлении праздников для замедления роста заболеваемости коронавирусом.

роспотребнадзор абзалов майские праздники коронавирус
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