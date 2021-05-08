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В Сети высмеяли украинский «клон» американского ЗРК Patriot

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В Сети высмеяли украинский «клон» американского ЗРК Patriot
wikipedia.org  /  Official U.S. Navy Page

Москва, 8 мая. Планы Киева по созданию нового зенитно-ракетного комплекса являются очередным «распилом бабла», считают пользователи Сети.

Специалисты украинского конструкторского бюро «Южное» представили проект ЗРК «Кильчень», созданный сотрудниками предприятия в инициативном порядке. Материалы, предоставленные инженерами, моментально разошлись по местным СМИ и привели к общественному резонансу. Разработчики раскрыли, как будет выглядеть пусковая установка комплекса, а также некоторые тактико-технические характеристики нового вооружения.

Пользователи Сети, тем не менее, не оценили новое «оружие возмездия» от украинских инженеров, высмеяв попытки Киева создать собственный ЗРК. Редакция Федерального агентства новостей решила узнать, что именно думают об этой системе обычные люди.

Комментаторы отметили сходство между ЗРК «Кильчень» и американским Patriot. По их словам, разработчики украинского комплекса попросту пытались скопировать детище своих коллег из США.

«И почему с самого начала прочтения статьи, у меня закралось подозрение, что «кто-то» пытается клонировать американский Patriot?» — высказался один из пользователей.

Некоторые отметили хорошую графику на представленных КБ «Южное» рендерах перспективной системы, усомнившись в том, что она вообще будет создана в металле. По словам одного из пользователей, созданный украинскими инженерами проект похож на очередной «распил бабла».

«Заоблачные технологии Незалежной — это заоблачные идеи при полном отсутствии материальной и производственной базы. Но вот графику они и правда отлично освоили!» — заявил пользователь Сети.

«Последние двадцать лет Украина только и делает, что рисует и выкладывает интересные картинки, не более. Видно, что специалист по компьютерному моделированию у них хороший, не уверен, правда, что с украинской фамилией, да и то, что на территории Украины проживает — тоже не факт. Ну а реально, не обладая технологиями производства именно ЗРК, любая попытка его создания выглядит только хорошим поводом для распила бабла и не более», — уверен другой комментатор.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что большая часть средств, выделенных США на материальную помощь Украине с 2014 года, была направлена на поставки вооружения Киеву.

украина зрк patriot кильчень
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