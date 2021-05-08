Папа римский поддержал отмену патентов на вакцины от коронавируса

Москва, 8 мая. Папа римский Франциск высказался в поддержку предложения отменить патенты на вакцины от коронавируса. Свое мнение понтифик выразил в видеообращении к участникам концерта Vax Live.

Жители всех стран мира должны иметь универсальный доступ к вакцинам от коронавируса, в то время как патенты на такие препараты необходимо временно отменить, заявил папа римский. По словам понтифика, "вирус индивидуализма" и "национализма" препятствует распространению жизненно необходимого препарата в мире.

Инициативу отмены патентов на вакцины от коронавируса в Евросоюзе встретили сдержанно. В то же председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и заявила о готовности говорить на эту тему.