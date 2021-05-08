Президент Франции призвал страны проявить солидарность в области производства вакцин

Порту, 8 мая. Англосаксонские государства должны проявлять больше солидарности и разрешить экспорт вакцин на фоне пандемии коронавируса, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Во время выступления на неформальном саммите Евросоюза в Португалии французский лидер сказал, что в сложившейся ситуации англосаксонские государства обязаны снять запрет на вывоз и передачу технологий в производстве препаратов от коронавируса нового типа.

Макрон подчеркнул, что странам необходимо проявлять солидарность и производить больше лекарственных средств для борьбы с COVID-19.

Как стало известно ранее, Макрон рассказал о влиянии эпохи Наполеона на современную Францию.