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Президент УЕФА предложил отстранить от еврокубков «Реал», «Барселону» и «Ювентус»

Спорт
Президент УЕФА предложил отстранить от еврокубков «Реал», «Барселону» и «Ювентус»
wikipedia.org  /  http://www.soccer.ru/galery/955553.shtml / CC BY-SA 3.0

Ньон, 8 мая. Три топ-клуба могут быть исключены из еврокубков на два сезона. С соответствующим предложением выступил президент УЕФА Александер Чеферин.

Глава УЕФА настаивает на исключении мадридского «Реала», каталонской «Барселоны» и туринского «Ювентуса» из еврокубков на два года после финала Лиги чемпионов. Об этом пишет COPE. Три клуба по-прежнему не сообщили о выходе из Суперлиги Европы, президентом которой стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в мадридском «Реале».

Проект подразумевал под собой создание турнира для лучших команд континента. Планировалось, что первые матчи Суперлиги Европы пройдут в августе этого года. После того, как ФИФА и УЕФА пригрозили клубам-участникам санкциями, девять команд объявили о выходе из проекта.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов был дисквалифицирован на пять матчей ПФЛ. Наставник был наказан за оскорбления официальных лиц во время игры с «Тверью».

футбол чеферин уефа дисквалификация
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