Дагестанский ансамбль «Лезгинка» подготовил постановку под песню «Смуглянка»

Махачкала, 8 мая. Известный ансамбль танца из Дагестана «Лезгинка» включил в свой репертуар постановку «Смуглянка», посвященную победе в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте творческого коллектива.

«Тематическая постановка, посвященная Победе в Великой Отечественной войне «Смуглянка». Хореография Мусаева. Музыка: Новиков, слова: Шведов», — отмечается в списке текущего репертуара «Лезгинки».

По словам директора ансамбля Джамбулата Магомедова, артисты будут танцевать под легендарную песню «Смуглянка». Они в форме танца изобразят свадебную церемонию.

«Прежде всего, эта постановка станет радостным подарком для наших ветеранов. Когда они ее увидят, это будут счастливые мгновения», — сказал он журналистам.

Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» был создан в 1958 году. За время своей деятельности коллектив с концертами побывал в более чем 60 странах мира, в том числе в горячих точках. Ансамблем поставлено свыше 100 танцев народов Дагестана, Кавказа и России. «Лезгинка» — победитель около полусотни фестивалей фольклорного танца среди профессиональных коллективов. Ансамбль удостаивался благодарности президента России Владимира Путина «За заслуги в развитии хореографического искусства».

Песня «Смуглянка» впервые прозвучала в 1944 году, и была воспринята как композиция о тех, кто боролся за освобождение Молдавии от фашистских захватчиков. Позднее «Смуглянка» звучала в кинофильме 1973 года «В бой идут одни старики» и в других кинолентах.

Ранее ФАН сообщал, что 97-летний герой Великой Отечественной войны из дагестанской столицы Ибрагим-Паша Садыков станцевал лезгинку. Он присоединился к артистам, которые пришли поздравить его с наступающим Днем Победы.