Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 мая 14:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:46
Армия
Недоверчивые американские военные направили два беспилотника в Крым
14:41
Политика
Макрон озвучил главные темы саммита Евросоюза 25 мая
14:38
Армия
Экипажи кораблей Балтфлота проведут маневры на фоне американских учений Swift Response
14:29
Общество
Жительницы Брянска разгадали истинные намерения местного бездомного ловеласа
14:28
Экономика
Московские застройщики сообщили о росте предложения на рынке жилья
14:25
Общество
Звезда «Тихого Дона» Элина Быстрицкая рассказала о тяготах военного времени
14:24
Весь мир
Губернатор Оклахомы запретил изучение критической расовой и гендерной теорий
14:19
Шоу-бизнес
Эксперт по лжи разоблачила вранье Прокловой в интервью о домогательствах
14:18
Весь мир
В центре Мадрида 9 Мая раздадут георгиевские ленты и проведут «Бессмертный полк»
14:18
Общество
Зрители оценили мультсериал «Бракованная партия» на уровне «Звездных войн: Войны клонов»
14:16
Общество
Дмитрий Абзалов назвал главную причину «бесшовных» майских выходных
14:15
Шоу-бизнес
«Танцующий миллионер» исполнил сальсу с шестимесячной дочерью
14:14
Экономика
Кабмин обновил условиях программы «Фабрика проектного финансирования»
14:10
Шоу-бизнес
Певица Валерия и Стоянов показали, как шоу «Маска» объединяет людей
14:10
Общество
Роспотребнадзор поручил проверить информацию о вреде добавок с диоксидом титана
14:09
Общество
Медик назвал главный признак, указывающий на проблемы с щитовидной железой
14:07
Армия
Десантников армии США направили в Эстонию для участия в учениях Swift Response
14:06
Происшествия
На теле умершего заключенного «Матросской тишины» не обнаружили следов насилия
14:04
Общество
Сотрудники Росгвардии провели в Москве памятную акцию в преддверии Дня Победы
14:01
Общество
Сооснователь Vans Пол Ван Дорен скончался в возрасте 90 лет
Все новости

Дагестанский ансамбль «Лезгинка» подготовил постановку под песню «Смуглянка»

401
Общество
Дагестанский ансамбль «Лезгинка» подготовил постановку под песню «Смуглянка»
minkult.khabkrai.ru  /  Министерство культуры Хабаровского края

Махачкала, 8 мая. Известный ансамбль танца из Дагестана «Лезгинка» включил в свой репертуар постановку «Смуглянка», посвященную победе в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте творческого коллектива.

«Тематическая постановка, посвященная Победе в Великой Отечественной войне «Смуглянка». Хореография Мусаева. Музыка: Новиков, слова: Шведов», — отмечается в списке текущего репертуара «Лезгинки».

По словам директора ансамбля Джамбулата Магомедова, артисты будут танцевать под легендарную песню «Смуглянка». Они в форме танца изобразят свадебную церемонию.

«Прежде всего, эта постановка станет радостным подарком для наших ветеранов. Когда они ее увидят, это будут счастливые мгновения», — сказал он журналистам.

Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» был создан в 1958 году. За время своей деятельности коллектив с концертами побывал в более чем 60 странах мира, в том числе в горячих точках. Ансамблем поставлено свыше 100 танцев народов Дагестана, Кавказа и России. «Лезгинка» — победитель около полусотни фестивалей фольклорного танца среди профессиональных коллективов. Ансамбль удостаивался благодарности президента России Владимира Путина «За заслуги в развитии хореографического искусства».

Песня «Смуглянка» впервые прозвучала в 1944 году, и была воспринята как композиция о тех, кто боролся за освобождение Молдавии от фашистских захватчиков. Позднее «Смуглянка» звучала в кинофильме 1973 года «В бой идут одни старики» и в других кинолентах.

Ранее ФАН сообщал, что 97-летний герой Великой Отечественной войны из дагестанской столицы Ибрагим-Паша Садыков станцевал лезгинку. Он присоединился к артистам, которые пришли поздравить его с наступающим Днем Победы.

россия дагестан вов лезгинка смуглянка
Комментировать
Самое популярное
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 136041 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 122244 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 102169 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 55563 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 53925 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Все новости / Общество / Дагестанский ансамбль «Лезгинка» подготовил постановку под песню «Смуглянка»
Рейтинг@Mail.ru