Россияне поставили на место шведов после статьи о санкциях Москвы против ЕС

Москва, 8 мая. Обида Евросоюза (ЕС) на Россию из-за санкций против некоторых представителей Европы вызвала недоумение у жителей Швеции.

Россия запретила въезд восьми гражданам ЕС в ответ на санкции, которые Евросоюз ввел против Москвы. В Европе российские меры восприняли остро и призвали еще больше усилить санкционное давление на РФ. Такая реакция европейцев вызвала непонимание у шведов.

«Да уж, до чего страшные санкции, им теперь нельзя въезжать в Россию, кошмар. Да зачем им вообще туда ехать? Тем более, что Россию они не любят», — сыронизировал шведский пользователь Bernt Vestin.

Однако некоторые шведы не удержались от колкости и упреков в адрес России, комментируя новость о санкциях.

«Мы, шведы, постоянно слышим, что мы — русофобы. Но позвольте высказаться и русофилам. Ведь это же чудесная страна с прекрасным народом. Жалко только, что у них такие странные отношения с демократией и политикой», — высказался Håkan Karlsson.

Тут уже не стали молчать российские пользователи Сети, которые вступились за свою страну и поставили на место шведов.

«Тогда можно слово и шведофилам? Швеция — чудесная страна с замечательным народом. Жаль, что у отдельных представителей этого народа нет никаких отношений с собственными мозгами», — ответил Synoptic.

Ранее сообщалось, что шведский депутат призвал ввести ограничения против РФ из-за скандала с Чехией. По его мнению, Стокгольм недостаточно жестко выразил свое отношение к дипломатическому конфликту.