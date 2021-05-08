Русскую весну и празднование 9 Мая обсудят в медиацентре «Патриот»

В воскресенье, 9 мая, в 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоится пресс-конференция активистов Русской весны и серия онлайн-включений из городов России и Европы, посвященная празднованию 9 Мая.

Финальные бои Великой Отечественной войны прошли в Праге и ее окрестностях 9 мая 1945 года. Это были бои между наступающими советскими войсками и бегущими на запад немецкими армиями. За сутки до этих боев, 8 мая, в берлинском пригороде Потсдам командующие немецкой армией, авиацией и флотом завершили подписание безоговорочной капитуляции. В ходе Пражской операции общие потери советских войск составили 49 348 человек, из них погибли 11 265 солдат и офицеров. Именно поэтому Советский Союз и его правопреемница Россия празднует Победу 9 мая, а не 8-го.

На площадке медиацентра «Патриот» ведущий и гости обсудят исторические и культурные связи Русской весны и победы советского народа в Великой Отечественной войне. Выясним, почему неонацистов всех мастей, включая украинских националистов, так коробит Победа.

В ходе онлайн-трансляций из разных городов России и мира корреспонденты ФАН покажут, как проходит празднование 9 Мая. Это будут города: София, Рига, Владивосток, Калининград, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Казань, Пенза, Тула, Самара, Саратов, Саранск.

Гостями в студии станут:

— Дмитрий Гау, депутат первого состава Верховного Совета ДНР, военкор, экс-боец подразделения «Витязь»;

— Герман Николаевич Владимиров, основатель единственного в России «Музея Новороссии», автор интернет-проекта «Россия и мы».

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

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