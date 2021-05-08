Российский рынок акций вырос за счет внутреннего спроса

Москва, 8 мая. Активность внутренних инвесторов на рынке акций привела к росту индексов Мосбиржи и РТС. Интерес к компаниям из РФ вызван снижением геополитических рисков и ростом цен на нефть.

Индекс Мосбиржи в течение межпраздничной недели не раз обновлял исторический максимум и в итоге закрепился на отметке выше 3680 пунктов. Долларовый индекс РТС достиг годового максимума, преодолев отметку в 1570 пунктов. Примечательно, что динамика российского рынка в начале мая оказалась заметно лучше, чем у других стран.

Поддержку российскому рынку оказывают высокие котировки нефти. В середине недели стоимость контрактов на поставку североморской нефти Brent приблизилась к 70 долларам за баррель, но даже с учетом коррекции цены остаются выше 68 долларов за баррель.

Как пишет «Коммерсантъ», основной интерес к российским акциям проявляют внутренние инвесторы. По мнению экспертов, опрошенных изданием, в течение ближайшего месяца индекс Мосбиржи может прибавить еще 10%.

Накануне стоимость акций «Русала» достигла рекордных 56,285 рубля за штуку. Аналитики связывают рост актива с подорожанием алюминия на мировом рынке.