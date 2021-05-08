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Путеводитель ФАН по Крыму: Ласточкино гнездо — визитная карточка полуострова

Общество
Путеводитель ФАН по Крыму: Ласточкино гнездо — визитная карточка полуострова
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Крым — уникальное место, причем не только в плане природы, но и тех достопримечательностей, которые есть на полуострове. Одно из таких мест — замок Ласточкино гнездо, который является визитной карточкой республики и находится на вершине 40-метровой Аврориной скалы в поселке Гаспра, передает корреспондент ФАН.

К замку можно добраться либо на катере или теплоходе с морскими экскурсиями, либо на наземном транспорте. Однако во втором случае будьте готовы, что придется пройти 1200 ступенек, и это только в одну сторону. Подниматься, кстати, будет сложнее, но на пути есть лавочки, где можно передохнуть в теньке. Впрочем, это отличный способ, чтобы понять, в какой вы находитесь спортивной форме.

Если же здоровье не позволяет, то лучше добраться морским путем: тогда вам придется подняться всего 100 метров. Здесь вас ждут прекрасные виды на скалы, Черное море и сам замок, который выполнен в готическом стиле.

У Ласточкиного гнезда и самого места очень богатая история. Но именно таким, каким мы все привыкли его видеть, оно стало только в 1913 году, когда на месте старого здания был возведен замок для московских миллионеров Рахмановых. Однако уже в 1927 году в скале под замком образовалась глубокая косая трещина из-за сильного землетрясения.

Это привело к тому, что часть скалы вместе с садом обрушилась прямо в море, а сама обзорная площадка, по сути, висела над пропастью. Спустя некоторое время Ласточкино гнездо закрыли, признав замок аварийным.

Путеводитель ФАН по Крыму: Ласточкино гнездо — визитная карточка полуострова
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Его восстановление началось лишь в 1960 году, после чего Ласточкино гнездо постепенно становится узнаваемым, его изображения часто публикуются в различных газетах и журналах, а также на сувенирной продукции. В связи с этим замок вскоре начали называть визитной карточкой Крыма.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, почему Крым встал в автомобильных пробках, хотя полноценный летний курортный сезон еще не начался.

крым путешествие ласточкино гнездо гаспра
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