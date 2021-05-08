Российский комплекс «Окно-М» зафиксировал рост космической деятельности

Москва, 8 мая. Оптико-электронный комплекс «Окно-М» зарегистрировал рост космической деятельности в 2021 году, сообщили в Министерстве обороны России.

Российская установка расположена в Таджикистане в горах Санглок на высоте 2200 м над уровнем моря. С начала года комплекс обеспечил контроль движения около 30 тыс. небесных тел. В прошлом году этот показатель составил 25 тыс., уточнили в Минобороны. Аппарат позволяет следить за космическими объектами на орбитах в диапазоне высот от 120 до 50 тыс. км.

Комплекс «Окно» начал работать в 1999 году. Установка получила название «Окно-М» после модернизации в 2014 году. После этого дальность обнаружения увеличилась на десять тысяч километров. Комплекс состоит из оптико-электронных станций, вычислительных средств нового поколения и телевизионной аппаратуры.

Компания «Российские космические системы» намерены обучить спутники предсказывать северные сияния и предупреждать об аномальных явлениях в небе, рассказал глава организации Алексей Ковалев