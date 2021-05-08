Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 мая 13:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:19
Армия
В Сети высмеяли украинский «клон» американского ЗРК Patriot
13:17
Общество
Папа римский поддержал отмену патентов на вакцины от коронавируса
13:16
Политика
Президент Франции призвал страны проявить солидарность в области производства вакцин
13:14
Спорт
Президент УЕФА предложил отстранить от еврокубков «Реал», «Барселону» и «Ювентус»
13:09
Весь мир
Политолог объяснил, зачем в штате Южная Каролина власти открывают вакансии палачей
13:07
Политика
Россияне поставили на место шведов после статьи о санкциях Москвы против ЕС
13:01
Экономика
Российский рынок акций вырос за счет внутреннего спроса
12:59
Весь мир
США борются с миграцией по двум направлениям
12:50
Общество
Российский комплекс «Окно-М» зафиксировал рост космической деятельности
12:49
Происшествия
Водитель бросил вылетевшую через окно пассажирку после ДТП в Мордовии
12:44
Происшествия
Четверо человек пытались сорвать репетицию парада ко Дню Победы в Москве
12:42
Технологии
В Роскосмосе назвали места возможного падения неуправляемой китайской ракеты
12:40
Экономика
Россиянам объяснили нюансы рефинансирования ипотеки
12:36
Наука
Редкий симптом может свидетельствовать о заражении коронавирусом после прививки
12:35
Шоу-бизнес
Успенская находится на грани инсульта из-за раздела имущества с мужем
12:35
Экономика
Грузоперевозки РЖД превысили докризисные показатели
12:35
Общество
Мясников назвал три воинских завета, способных помочь тяжелобольным людям
12:33
Общество
Назван период, когда диеты интересуют россиян меньше всего
12:31
Армия
Беспилотник атаковал американскую базу в Ираке
12:31
Происшествия
Мать пострадавшей от ножа незнакомца школьницы оказалась известной художницей
Все новости

США борются с миграцией по двум направлениям

Весь мир
США борются с миграцией по двум направлениям
wikipedia.org  /  lorie shaull / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 8 мая. Вице-президент США Камала Харрис перед своей поездкой по странам Северного треугольника пообщалась с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Стороны обсудили решение миграционного вопроса. Об этом сообщил CBS News.

Харрис во время видеоконференции пообещала работать в тандеме с Мексикой над решением проблем, стоящих перед странами Северного треугольника — Гватемалой, Гондурасом и Сальвадором. В первую очередь страны должны «устранить коренные причины миграции».

«Мы с тобой уже говорили о взаимопонимании и вере — большинство людей не хотят покидать дом. Когда они это делают, это происходит потому, что они убегают от опасности, или они вынуждены уйти, потому что нет никакой возможности остаться», — отметила Харрис.

Обрадор не стал поднимать тему о финансировании США госпереворота в Мексике, в чем он недавно обвинил Вашингтон, и выбрал более дружелюбный тон во время встречи, отметив, что отношения между странами стали «намного лучше, чем в прошлом».

«Теперь мы можем сказать, потому что наши отношения намного лучше: «Благословенная Мексика, так близко к Богу и недалеко от Соединенных Штатов», — отметил он.

Майоркас на границе

Пока Харрис планирует решать коренные причины миграции. Внутри страны, этим занимается Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас. Чиновник посетил американо-мексиканскую границу и пункты временного пребывания в городе Донна штата Техас. Он рассказал, что правительство реорганизовало процесс содержания и перевода детей в приюты и семьи.

«Мы строим легальные пути, чтобы эти люди не думали, что вынуждены отдавать своих детей в руки контрабандных организаций. Мы создадим юридические процедуры для их приезда сюда, в Соединенные Штаты, когда они будут квалифицированы для этого в соответствии с законами», — сказал Майоркас.

Министр заявил, что чиновники не планируют закрывать или сокращать вместимость изоляторов и приютов для детей. Также правительство изменило порядок координации между федеральными ведомствами, чтобы несовершеннолетние могли пользоваться телефонами и поддерживать связь с семьей.

Миграционный кризис

Южная граница США сейчас переживает серьезный гуманитарный кризис, связанный с наплывом беженцев из Мексики, Гватемалы и Гондураса. По итогам марта пограничные службы США задержали на границе 171,7 тысячи мигрантов, в том числе 18,8 тысячи детей. Эти показатели вдвое превышают февральские. Кроме того, в Америку прибывает все больше семей. В марте их было 53,5 тысячи, что также в несколько раз больше февральских показателей. Из-за роста числа детей приюты на границе не справляются — поступают жалобы на нехватку воды и спальных мест.

Рост миграционных потоков напрямую связан с тем, что действующий президент Джо Байден аннулировал меры против нелегального переселения, принятые Дональдом Трампом. Позже американский лидер и высшие чиновники, занимающиеся вопросами миграции, призвали беженцев из государств Центральной Америки «не приближаться к границам США». Решение Байдена не депортировать несовершеннолетних мигрантов привело к росту числа детей-беженцев, которые самостоятельно переходят границу и остаются на американской территории.

сша миграция камала харрис
Комментировать
Самое популярное
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 127593 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 119460 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 84429 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 54629 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 47936 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Все новости / Весь мир / США борются с миграцией по двум направлениям
Рейтинг@Mail.ru