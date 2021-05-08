США борются с миграцией по двум направлениям

Вашингтон, 8 мая. Вице-президент США Камала Харрис перед своей поездкой по странам Северного треугольника пообщалась с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Стороны обсудили решение миграционного вопроса. Об этом сообщил CBS News.

Harris and Mexican president discuss migration issues ahead of her trip to Mexico next month https://t.co/wUJvPvSgdo — CBS News (@CBSNews) May 7, 2021

Харрис во время видеоконференции пообещала работать в тандеме с Мексикой над решением проблем, стоящих перед странами Северного треугольника — Гватемалой, Гондурасом и Сальвадором. В первую очередь страны должны «устранить коренные причины миграции».

«Мы с тобой уже говорили о взаимопонимании и вере — большинство людей не хотят покидать дом. Когда они это делают, это происходит потому, что они убегают от опасности, или они вынуждены уйти, потому что нет никакой возможности остаться», — отметила Харрис.

Обрадор не стал поднимать тему о финансировании США госпереворота в Мексике, в чем он недавно обвинил Вашингтон, и выбрал более дружелюбный тон во время встречи, отметив, что отношения между странами стали «намного лучше, чем в прошлом».

«Теперь мы можем сказать, потому что наши отношения намного лучше: «Благословенная Мексика, так близко к Богу и недалеко от Соединенных Штатов», — отметил он.

Майоркас на границе

Пока Харрис планирует решать коренные причины миграции. Внутри страны, этим занимается Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас. Чиновник посетил американо-мексиканскую границу и пункты временного пребывания в городе Донна штата Техас. Он рассказал, что правительство реорганизовало процесс содержания и перевода детей в приюты и семьи.

Border Report: Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas returned to the controversial migrant processing center Friday in the South Texas border town of Donna, and for the first time in several visits spoke with news media after touring the facility. https://t.co/b1jVr35ftk — KAMR Local 4 News (@KAMRLocal4News) May 8, 2021

«Мы строим легальные пути, чтобы эти люди не думали, что вынуждены отдавать своих детей в руки контрабандных организаций. Мы создадим юридические процедуры для их приезда сюда, в Соединенные Штаты, когда они будут квалифицированы для этого в соответствии с законами», — сказал Майоркас.

Министр заявил, что чиновники не планируют закрывать или сокращать вместимость изоляторов и приютов для детей. Также правительство изменило порядок координации между федеральными ведомствами, чтобы несовершеннолетние могли пользоваться телефонами и поддерживать связь с семьей.

Миграционный кризис

Южная граница США сейчас переживает серьезный гуманитарный кризис, связанный с наплывом беженцев из Мексики, Гватемалы и Гондураса. По итогам марта пограничные службы США задержали на границе 171,7 тысячи мигрантов, в том числе 18,8 тысячи детей. Эти показатели вдвое превышают февральские. Кроме того, в Америку прибывает все больше семей. В марте их было 53,5 тысячи, что также в несколько раз больше февральских показателей. Из-за роста числа детей приюты на границе не справляются — поступают жалобы на нехватку воды и спальных мест.

Рост миграционных потоков напрямую связан с тем, что действующий президент Джо Байден аннулировал меры против нелегального переселения, принятые Дональдом Трампом. Позже американский лидер и высшие чиновники, занимающиеся вопросами миграции, призвали беженцев из государств Центральной Америки «не приближаться к границам США». Решение Байдена не депортировать несовершеннолетних мигрантов привело к росту числа детей-беженцев, которые самостоятельно переходят границу и остаются на американской территории.