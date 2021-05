США борются с миграцией по двум направлениям

Вашингтон, 8 мая. Вице-президент США Камала Харрис перед своей поездкой по странам Северного треугольника пообщалась с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Стороны обсудили решение миграционного вопроса. Об этом сообщил CBS News.

Harris and Mexican president discuss migration issues ahead of her trip to Mexico next month https://t.co/wUJvPvSgdo

Харрис во время видеоконференции пообещала работать в тандеме с Мексикой над решением проблем, стоящих перед странами Северного треугольника — Гватемалой, Гондурасом и Сальвадором. В первую очередь страны должны «устранить коренные причины миграции».

Обрадор не стал поднимать тему о финансировании США госпереворота в Мексике, в чем он недавно обвинил Вашингтон, и выбрал более дружелюбный тон во время встречи, отметив, что отношения между странами стали «намного лучше, чем в прошлом».

Пока Харрис планирует решать коренные причины миграции. Внутри страны, этим занимается Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас. Чиновник посетил американо-мексиканскую границу и пункты временного пребывания в городе Донна штата Техас. Он рассказал, что правительство реорганизовало процесс содержания и перевода детей в приюты и семьи.

Border Report: Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas returned to the controversial migrant processing center Friday in the South Texas border town of Donna, and for the first time in several visits spoke with news media after touring the facility. https://t.co/b1jVr35ftk