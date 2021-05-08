В Роскосмосе назвали места возможного падения неуправляемой китайской ракеты

Москва, 8 мая. Китайская ракета Long March 5B может войти в атмосферу Земли между Индонезией и Австралией. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Специалисты Роскосмоса продолжают следить за неуправляемым сходом с орбиты второй ступени китайской ракеты.

«Объект может войти в плотные слои атмосферы Земли после 02:30 ночи по московскому времени 9 мая южнее Индонезии в районе Тиморского моря. В настоящее время объект устойчиво теряет высоту орбиты», — говорится в сообщении.

Напомним, 29 апреля 2021 года ракета-носитель Long March 5B вывела на околоземную орбиту базовый модуль будущей китайской модульной космической станции Tianhe. Позднее начался неуправляемый сход с орбиты второй ступени ракеты. По предварительным данным, часть конструкций ракеты сгорит в плотных слоях атмосферы, однако отдельные элементы конструкции могут достигнуть земной поверхности.