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Россиянам объяснили нюансы рефинансирования ипотеки

Экономика
Россиянам объяснили нюансы рефинансирования ипотеки
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 мая. Аналитики часто советуют рефинансировать текущие жилищные ссуды в сценарии низких процентных ставок на фоне программы льготного ипотечного кредитования.

По словам директора Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анны Харнас, необходимо понимать, что рефинансирование ипотеки аналогично оформлению нового кредита. Процедура связана с дополнительными затратами. Следует заново собрать все причитающиеся документы, провести повторную оценку стоимости недвижимости, доказать платежеспособность и оформить страховку, передает «Российская газета».

Как правило, финучреждение старается указывать минимально возможную ставку в рекламных буклетах. Фактически это может работать только для зарплатных клиентов и заемщиков с идеальной кредитной историей. Чтобы оценить выгоду, нужно получить реальное предложение, сравнить его со старым, учесть время и затраченные на процедуру рефинансирования средства, резюмировала Харнас.

Россиянам ранее сообщили, что следует избегать превышения суммы платежей над доходами и попытаться договориться с банком о реструктуризации ссуды, чтобы справиться с высокой долговой нагрузкой.

ипотека ставка кредитование рефинансирование
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