Редкий симптом может свидетельствовать о заражении коронавирусом после прививки

Вашингтон, 8 мая. Вакцинация от коронавируса во многих случаях сопровождается несколькими неприятными симптомами. Среди них головная боль, усталость, озноб, покраснение и отек в месте инъекции.

Однако после некоторых вакцин, например, от Pfizer или Moderna, побочные эффекты после второй прививки могут быть более сильными, отмечают специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Те люди, у которых после введения второй дозы препарата развивается лимфаденопатия (увеличение лимфатических узлов), вероятно, уже успели заболеть коронавирусом, сами того не зная.

Вакцинированные, столкнувшиеся с такой проблемой, часто делают маммограмму. Такое исследование позволяет узнать о наличии злокачественных опухолей в области молочных желез, отмечают американские медики. Однако в действительности все дело в коронавирусе. В исследовании специалистов приняли участие 947 добровольцев.

Страны с низким уровнем дохода отказались покупать вакцины Pfizer и BioNTech, заявил исполнительный директор американской фармацевтической компании Альберт Бурла. Большую часть препарата зарезервировали государства с более высоким уровнем дохода.