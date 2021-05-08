Водитель бросил вылетевшую через окно пассажирку после ДТП в Мордовии

Саранск, 8 мая. В райцентре Атюрьево Республики Мордовия в ДТП пострадали два человека. Раненый виновник аварии бросил пассажирку и скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел в 4:20 утра в мордовском селе Атюрьево. Автомобиль «Тойота Камри» под управлением 25-летнего уроженца райцентра наехал на крыльцо дома культуры, после чего перевернулся и врезался в столб.

«Ехали они по трассе Атюрьево — Темников. Девушка-пассажир не была пристегнута ремнем безопасности и вылетела через окно, сейчас в больнице. Она и водитель — уроженцы села, приехали в Атюрьево на праздники из Москвы», — рассказал ФАН очевидец.

/ Пресс-служба УГИБДД МВД России по Республике Мордовия

Как сообщили в ГИБДД, предполагаемый виновник аварии скрылся с места ДТП. Позже сам обратился за медицинской помощью, однако свою вину отрицает.

«Так как предполагаемый водитель не признает своей вины, то будет назначен ряд экспертиз, в том числе биологическая. У предполагаемого водителя и пассажира взята кровь на наличие алкоголя», — уточнили в ведомстве.

Ранее ФАН писал о смертельном ДТП в Мордовии. Житель Темниковского района погиб под колесами вазовской «девятки».