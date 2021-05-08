Успенская находится на грани инсульта из-за раздела имущества с мужем

Москва, 8 мая. Королева шансона Любовь Успенская стала «чахнуть на глазах» после того, как узнала, что ее супруг Александр Плаксин намерен остудить у нее половину имущества.

Несколько месяцев назад Успенская подала на развод с Александром Плаксиным. Теперь мужчина намеревается лишить артистку половины совместно нажитого имущества. Однако сама певица утверждает, что долгие годы сама содержала семью и была настоящим «кормильцем», пока муж воплощал свои неудачные бизнес-затеи.

Друзья Успенской уверены, что сейчас Плаксин нарочно расшатывает ее нервы. За эти месяцы звезда сильно сдала, а все переживания и стресс грозят закончиться «инсультом и инфарктом». По словам знакомых королевы шансона, конфликт с мужем оказался для нее настоящим «ножом в спину».

«У Любы из-за дочери ведь нервная система расшатана до предела, давление скачет. А теперь еще дополнительный стресс. Мы все надеемся на лучшее. Но понимаем, что Любе очень тяжело. Крайне тяжело», — сообщили в окружении знаменитости изданию «Собеседник».

Знакомые уверяют, что Александр Плаксин в последние годы жил только за счет именитой супруги, поэтому его желание разделить имущество морально уничтожило артистку. Они отметили, что несмотря на свое состояние, певица не собирается выполнять требование мужа.

Недавно Успенская пожаловалась на трудности и опасные ситуации, которые ей пришлось пережить в браке с Плаксиным. По словам звезды, однажды супруг чуть не выбросил ее из окна на глазах у дочери.