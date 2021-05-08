Грузоперевозки РЖД превысили докризисные показатели

Москва, 8 мая. Показатели грузоперевозок РЖД в апреле 2021 года превысили на 1% результат допандемийного апреля 2019 года, следует из материалов компании.

Всего за месяц по сети РЖД было перевезено 119,2 млн тонн грузов. Также заметно вырос объем погрузки, который оказался на 0,6% выше, чем двумя годами ранее. Среднесуточная погрузка в апреле 2021 года составила 3,592 млн тонн. Для сравнения, в апреле 2019 года этот показатель составлял 3,57 млн тонн, передает «Интерфакс».

Как уточняет агентство, выше докризисных оказались показатели экспортных перевозок руды, черных металлов, удобрений, зерновых и нефтяных грузов. При этом перевозки нефтегрузов, черных металлов, руды и минерально-строительных грузов внутри страны сократились.

Чистая прибыль ОАО «РЖД» по итогам первого квартала 2021 года увеличилась в 19 раз по сравнению с прошлогодними показателями. Компания в период с января по март текущего года получила 15,007 млрд рублей прибыли.