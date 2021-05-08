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Мясников назвал три воинских завета, способных помочь тяжелобольным людям

Общество
Мясников назвал три воинских завета, способных помочь тяжелобольным людям
Pr Scr Россия 1

Москва, 8 мая. Существует три несложных воинских завета, которые способны помочь пациентам в тяжелом состоянии, рассказал доктор Александр Мясников в преддверии Дня Победы.

Первый пункт означает, что никогда нельзя сдаваться. Он применим не только для войны и жизни, но и для здоровья, напомнил Александр Мясников. Говоря об этом медик обратил внимание на то, что даже тяжелым пациентам с онкологическими заболеваниями необходимо до последнего заниматься физической активностью.

«Даже если ты лежачий больной, ты должен делать какие-то упражнения в кровати. Нельзя сдаваться морально. Это крайне и крайне важно», — заметил доктор в эфире своей программы на телеканале «Россия-1».

Второе правило звучит следующим образом: «Верьте и будьте сильны духом». Такой воинский завет применим в иммуноонкологии. Данный раздел медицины подразумевает прием пациентом лекарств, которые не убивают опухоль, а «подсвечивают» ее для иммунной системы, рассказал Мясников.

«Главное — не поддаться болезни, сказать «я — смогу!», сопротивляться. И верить в то, что ты победишь!» — заявил медик.

Третий завет предполагает вторичную профилактику и гласит — «Поддерживайте мир после войны», отметил Мясников. Таким образом он напомнил, что пациенты, которые перенесли рак, инфаркт, инсульт или язву желудка, должны соблюдать рекомендации лечащего врача.

Симптомом развития онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта у мужчин может быть дефицит железа. В случае обнаружения проблемы требуется пройти медицинское обследование, рассказал Мясников.

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