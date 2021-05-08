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Назван период, когда диеты интересуют россиян меньше всего

Общество
Назван период, когда диеты интересуют россиян меньше всего
pixabay.com

Москва, 8 мая. Жители РФ стабильно интересуются диетами в определенный период года, показывает анализ поисковых запросов. Он же позволяет понять, когда похудение волнует граждан меньше всего.

Согласно данным метрики Google Trends, россияне перестают искать диеты в канун новогодних праздников. Однако после них число запросов быстро возрастает. Сервис Wordstat от «Яндекса» в динамике запросов по слову «диета» за последний год показал, что увлечение системами питания для снижения веса приходит в январе и удерживается до июля, после чего идет на спад.

«В целом же за последние пару лет наблюдается снижение пользовательского интереса к теме диет», - пишут «Известия».

Лидерами по числу запросов среди диет за месяц стали «стол №5» и «кето-диета». Также довольно часто пользователи ищут белковую диету магги с экстремально низким содержанием углеводов, показывает анализ.

Для многих людей диеты сопряжены с психологическими переживаниями. Врач Евгения Рахманова рассказала, как избавиться от лишнего веса без моральных травм.

питание диета похудение
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