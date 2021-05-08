Беспилотник атаковал американскую базу в Ираке

Багдад, 8 мая. Военная база США Айн-аль-Асад, расположенная в Ираке, подверглась нападению беспилотного летательного аппарата, сообщил полковник Уэйн Маротто.

Уэйн Маротто является официальным представителем сил международной антитеррористической коалиции, которая действует в Ираке с 2003 года.

«Сегодня утром в 02:20 база Айн-аль-Асад была атакована системой беспилотного воздушного наблюдения», — заявил полковник.

По его словам, в результате атаки беспилотника поврежден ангар на базе Айн-аль-Асад, сообщений о жертвах и раненых не поступало.

Ранее сообщалось о террористической атаке на нефтепромысловые объекты Ирака.