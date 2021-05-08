Регулярные ежедневные прогулки могут продлить жизнь человека

Вашингтон, 8 мая. Ежедневное выполнение нормы по количеству шагов способно улучшить здоровье и продлить жизнь человеку, заявили американские ученые.

Группа американских ученых из Национального института рака и института старения на протяжении трех лет проводила соответствующий эксперимент. По итогам была написана научная статья, опубликованная на портале Express.

В исследовании принимали участие добровольцы старше 40 лет. Их поделили на три группы, каждая из которых должна была ежедневно совершать 4, 8 и 12 тыс. шагов.

«Мы выявили взаимосвязь между количеством пройденных шагов и продолжительностью жизни. Риск смерти уменьшился у двух групп: у второй — на 51%, у третьей — на 65%», — сообщили ученые.

Не так давно сотрудники Болонского университета изучили генетические особенности итальянцев и выяснили, почему в этой стране так много долгожителей. Генетики проанализировали более 80 геномов людей, возраст которых уже достиг 105 лет. Ученые обнаружили особые вариации генов COA1 и STK17A в организме всех участников исследования.