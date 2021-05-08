Мировое производство машин может сократиться на 2 млн из-за дефицита чипов

Москва, 8 мая. Нехватка полупроводниковых чипов может привести к сокращению мирового производства автомобилей на 2 млн единиц в первой половине 2021 года, подсчитали в Oxford Economics.

Дефицит микросхем становится все более заметен. Отчеты крупнейших глобальных автоконцернов подтверждают эту ситуацию. Нехватка чипов для автопрома возникла после того, как весной 2020 года автоконцерны сократили заказы, а последующее восстановление отрасли происходило слишком быстро, чтобы производители чипов смогли нарастить их выпуск, пишет «Коммерсантъ».

Как отмечают эксперты Oxford Economics, обычно недостаток полупроводников больнее бьет по небольшим компаниям. Но в этот раз о сокращении производства говорят уже крупные корпорации. Однако в целом аналитики не рассматривают нехватку чипов как серьезную проблему для мировой экономики. По мнению специалистов, большая часть потерь будет компенсирована в конце года.

Немецкий автоконцерн Volkswagen ранее заявил о планах проектировать и разрабатывать чипы для машин самостоятельно. Руководство компании изначально не имело таких планов, но ситуация с дефицитом полупроводников вынудила их это сделать.