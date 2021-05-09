Изнурительная работа и танцы под гармошку: какими были труженицы послевоенных лет

Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет ― такие женщины были в советское время. Работали, рожали детей и поднимали запущенное после войны сельское хозяйство. Одна из них ― Герой Социалистического Труда Бронислава Машина, знаменитый виноградарь из Судака. В этом году ей исполнилось бы 100 лет. О сильной духом крымчанке рассказывает ФАН.

Тяжкий труд Броне Машиной был не в диковинку. Жили бедно, после третьего класса она пошла работать на чайные плантации в совхоз «Лайтура» в Грузии, куда семья перебралась, спасаясь от сталинских репрессий.

«Нас посадили в товарный вагон, а куда везли из родных Ленковцей (украинское село. — Прим. ФАН) — мы и сами не знали», — рассказывала она потом своим детям.

Фото предоставили в библиотеке поселка Судак /

В Судак девушка приехала в 1944 году, сразу после освобождения поселка, где началось восстановление совхозных плантаций. Тогда в стране шли соревнования по выполнению производственных планов: к примеру, одногектарничество, которое хорошо развивалось в Крыму. В течение года работнику нужно было ухаживать за своим гектаром, а это 10 тысяч кустов, которые требовалось обкопать, прополоть, обрезать, подвязать, опрыскать и собрать с них выстраданный урожай. Все вручную!

«Маме приходилось работать по 12 часов, — вспоминает ее сын Виктор. — Нас с сестрой из садика заберет и ведет с собой на виноградник. Телогрейку расстелет, посадит и начинает канавки копать или еще что нужное для винограда делать».

Дети все время думали, как помочь матери. Придут со школы, уроки отложат и отправляются пасти корову — основную кормилицу, подаренную бабушкой. Да и других дел по хозяйству хватало.

Несмотря на изматывающий труд, Брония была улыбчивой, любила петь и танцевать под гармошку. Веселая певунья, открытый человек и удивительной силы работник ― именно такими словами о ней вспоминают в Судаке.

Начинала она разнорабочей, потом стала звеньевой, бригадиром. В 1953–1954 годах в ее звене собрали 200-210 центнеров с гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1955 года Броня Машина была удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».

Фото предоставили в библиотеке поселка Судак /

В 1957 году выполнили план уже на 250%, за что она получила второй орден Ленина. Среди ее наград есть медаль «За трудовую доблесть». За все время ― всего одна запись в трудовой книжке ― работник совхоза «Судак».

Была Бронислава Машина и депутатом областного, поселкового советов, ездила на конференции, не раз бывала на съездах в Москве.

«Как-то к нам в гости приезжал Герой Советского Союза Василий Савельев, в честь которого названа улица в Судаке, ― вспоминает Виктор. — Савельев командовал танком, на котором в 1944-м первым ворвался в поселок, уничтожив несколько десятков машин, а также штаб немецкого подразделения. Они с матерью сидели рядом на съезде, после чего она пригласила его в гости, на место совершенного подвига. Нам было очень интересно и волнительно познакомиться с ним».

Из воспоминаний прошлых лет сын героини отмечает постоянное понижение цен, совсем непривычное для дня нынешнего. По его словам, дешевела селедка, гречка, мука, но после 1952 года цены падать перестали. Потом стали давать половину зарплаты облигациями, которые на поверку, как известно, оказались никчемными бумажками. Денег пропало очень много, испарились, как воздух, рассказывает Виктор.

Фото предоставили в библиотеке поселка Судак /

Но зла на государство никто не держал. Люди продолжали жить и радоваться жизни.

«Сейчас, где ни пройдешь, высокие заборы, висит по три замка. А раньше никто ни от кого не закрывался, люди были проще, дружнее. Помню, работали в субботу до обеда, после каждый нес из дома приготовленное блюдо и хутор собирался за общий стол», — вспоминает он.

Любимые праздники того времени все патриотические ― 1 Мая, День Победы, 7 ноября и Международный женский день. Именно 8 Марта родилась эта сильная, красивая, любящая жизнь женщина с громким именем Бронислава Машина (1921–2015 годы).

Ранее ФАН рассказывал о крымчанке, которая в ночь, метель и через лес добиралась на работу в послевоенное детство.