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Американские эксперты расшифровали «четкий сигнал» от России и Индии для США

  /   Обновлено: 08 мая 2021 13:16
Политика
Американские эксперты расшифровали «четкий сигнал» от России и Индии для США
pixabay.com

Вашингтон, 8 мая. Американские власти получили четкий сигнал от своих коллег из России и Индии, считают журналисты из Соединенных Штатов.

Главы оборонных и внешнеполитических ведомств РФ и Индии проведут встречу в формате «два плюс два», отметил американский аналитик Иеремия Жак в своей публикации для The Trumpet, перевод которой приводит «ПолитРоссия». Он напомнил, что Нью-Дели использует подобные переговоры в последние несколько лет для обсуждения различных военных и международных вопросов с другими государствами.

«До сих пор Нью-Дели проводил диалоги высокого уровня только для других участников Четырехстороннего диалога по вопросам безопасности — или «четверки». Этот союз, подобный НАТО, объединяет четырех партнеров — Индию, Японию, Австралию и Соединенные Штаты — для координации стратегий в Индо-Тихоокеанском регионе», — объяснил автор статьи.

Американские эксперты расшифровали «четкий сигнал» от России и Индии для США
pixabay.com  / 

Индийское руководство дорожит отношениями с Москвой, ввиду чего российские представители впервые примут участие в переговорах в формате «два плюс два», хотя РФ и не входит в «четверку», уверен эксперт. Он подчеркнул, что Вашингтон всеми силами пытается отдалить Индию от России, однако Нью-Дели противостоит подобным планам американцев. Жак добавил, что предстоящая встреча российских и индийских министров станет четким сигналом для США со стороны России и Индии. Журналист «расшифровал» этот сигнал, указав на продолжение сближения Москвы и Нью-Дели.

Ранее индийские эксперты поразились российскими арктическими учениями, в ходе которых три подлодки ВМФ РФ одновременно всплыли, проломив лед. По их словам, эти субмарины способны превратить в пыль целые города.

россия сша индия сигнал the trumpet жак
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