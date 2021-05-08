Настя Каменских в день рождения Потапа назвала его «роскошным мужем и любовником»

Москва, 8 мая. Поп-певица Настя Каменских оставила на своей странице в Instagram трогательное послание супругу, рэперу Потапу в его день рождения. Музыканту 8 мая исполнилось 40 лет.

В соцсети артистка опубликовала серию совместных фотографий с мужем и сопроводила кадры большим текстом с признанием в любви. Каменских написала, что гордится Потапом, который достигает успеха в любой сфере и начинаниях. Она пожелала своему талантливому супругу покорить как можно больше новых вершин и отметила, что всегда будет его поддерживать.

«Ты лучший продюсер, гениальный автор, бизнесмен, ведущий, юморист, роскошный муж и любовник, и этот список бесконечный. Но самое главное, что ты всегда был и остаешься настоящим человеком. И сегодня начнется еще один интересный, прекрасный, волшебный, полный любви и приключений твой Новый год», — адресовала Потапу романтические строчки звезда.

Потап же в честь своего юбилея опубликовал на личной странице в Instagram забавное видео, на котором читает стихи собственного сочинения. В своем произведении звезда с иронией задает вопрос, что если ему уже 40 лет, то сколько же тогда его фанатам.

Поклонники поспешили поздравить музыканта. Некоторые признались, что очень любили дуэт «Потап и Настя», который «взрывал» танцполы, но статус семейной пары только увеличил популярность артистов.

Настя Каменских недавно тоже отметила день рождения. Певица устроила пышный праздник для друзей, на котором появилась в образе, вдохновленном стилем известной мексиканской художницы Фриды Кало.