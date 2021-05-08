Онколог перечислил основные причины развития рака печени

Москва, 8 мая. Исключить риск развития злокачественных образований в печени поможет отказ от некоторых продуктов и привычек, рассказал врач-онколог Ильяс Нурсеитов.

Основными причинами развития рака печени считаются хронические гепатиты B и С, а также цирроз. При злоупотреблении лекарствами возникает токсический гепатит. Регулярное поглощение канцерогенов, паразитарные недуги, хронические желчекаменные болезни также могут привести к появлению опухолей.

«У 80-85% пациентов с раком печени был вирусный гепатит. Циррозы печени также приводят к онкологии», — сообщил специалист.

Эксперт посоветовал отказаться от злоупотребления спиртными напитками и химическими веществами. Своевременная вакцинация от гепатита В и С тоже поможет предотвратить развитие рака. Хотя бы раз в год рекомендуется проходить профилактический осмотр у врача, отметил Нурсеитов.

Ожирение является одним из факторов развития рака. Привести к набору лишних килограммов может злоупотребление сладостями. На появление онкологических заболеваний влияет поедание переработанного мяса и жарка продуктов на открытом огне.