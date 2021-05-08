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Виталий Милонов объяснил, почему рэперу Славе КПСС не стать депутатом

Общество
Виталий Милонов объяснил, почему рэперу Славе КПСС не стать депутатом
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко / instagram.com / @kpss_begemot_official

Санкт-Петербург, 8 мая. Депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с ФАН назвал желание рэпера Славы КПСС баллотироваться в Госдуму попыткой привлечь внимание.  

«Этот Слава КПСС хочет конвертировать свою угасающую славу в депутатскую неприкосновенность. К сожалению, мы очень часто сталкиваемся со случаями, когда все эти гламурные звездочки, перед тем как взорваться, пускаются в треш. Популярность уходит — приходят наркотики, алкоголь и так далее. И тут им срочно нужно как-то продержаться, то есть не быть арестованными. Видите, он сейчас не читает [рэп] и пытается стать депутатом. И закон дополнительный принимать не надо. Я уверен: когда избиратели увидят, что Слава КПСС рекламировал букмекеров, то просто за него не проголосуют. Потому что в России ненавидят ростовщиков и их пособников», — считает собеседник агентства.

Виталий Милонов подчеркнул, что это просто попытка рэпера привлечь к себе внимание.

«Заявлять о своем желании может любой, но нужно помнить, что в Госдуме не нужны певцы, а нужны активные настоящие депутаты», — резюмировал политик.  

Рэпер Слава КПСС заявил, что осенью будет баллотироваться в Госдуму от партии «Зеленая альтернатива». За его плечами реклама букмекерских контор и аресты за мелкие хулиганства.

госдума виталий милонов слава кпсс
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