Виталий Милонов объяснил, почему рэперу Славе КПСС не стать депутатом

Санкт-Петербург, 8 мая. Депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с ФАН назвал желание рэпера Славы КПСС баллотироваться в Госдуму попыткой привлечь внимание.

«Этот Слава КПСС хочет конвертировать свою угасающую славу в депутатскую неприкосновенность. К сожалению, мы очень часто сталкиваемся со случаями, когда все эти гламурные звездочки, перед тем как взорваться, пускаются в треш. Популярность уходит — приходят наркотики, алкоголь и так далее. И тут им срочно нужно как-то продержаться, то есть не быть арестованными. Видите, он сейчас не читает [рэп] и пытается стать депутатом. И закон дополнительный принимать не надо. Я уверен: когда избиратели увидят, что Слава КПСС рекламировал букмекеров, то просто за него не проголосуют. Потому что в России ненавидят ростовщиков и их пособников», — считает собеседник агентства.