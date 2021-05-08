Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 мая 13:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:17
Общество
Папа римский поддержал отмену патентов на вакцины от коронавируса
13:16
Политика
Президент Франции призвал страны проявить солидарность в области производства вакцин
13:14
Спорт
Президент УЕФА предложил отстранить от еврокубков «Реал», «Барселону» и «Ювентус»
13:09
Весь мир
Политолог объяснил, зачем в штате Южная Каролина власти открывают вакансии палачей
13:07
Политика
Россияне поставили на место шведов после статьи о санкциях Москвы против ЕС
13:01
Экономика
Российский рынок акций вырос за счет внутреннего спроса
12:59
Весь мир
США борются с миграцией по двум направлениям
12:50
Общество
Российский комплекс «Окно-М» зафиксировал рост космической деятельности
12:49
Происшествия
Водитель бросил вылетевшую через окно пассажирку после ДТП в Мордовии
12:44
Происшествия
Четверо человек пытались сорвать репетицию парада ко Дню Победы в Москве
12:42
Технологии
В Роскосмосе назвали места возможного падения неуправляемой китайской ракеты
12:40
Экономика
Россиянам объяснили нюансы рефинансирования ипотеки
12:36
Наука
Редкий симптом может свидетельствовать о заражении коронавирусом после прививки
12:35
Шоу-бизнес
Успенская находится на грани инсульта из-за раздела имущества с мужем
12:35
Экономика
Грузоперевозки РЖД превысили докризисные показатели
12:35
Общество
Мясников назвал три воинских завета, способных помочь тяжелобольным людям
12:33
Общество
Назван период, когда диеты интересуют россиян меньше всего
12:31
Армия
Беспилотник атаковал американскую базу в Ираке
12:31
Происшествия
Мать пострадавшей от ножа незнакомца школьницы оказалась известной художницей
12:29
Общество
Регулярные ежедневные прогулки могут продлить жизнь человека
Все новости

Стоимость акций «Русала» достигла рекордных значений

Экономика
Стоимость акций «Русала» достигла рекордных значений
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 8 мая. Акции компании «Русал» по итогу торгов подорожали на 3,33%, до 55,695 рубля за штуку. На пике их стоимость достигала 56,285 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Таким образом, активы компании установили новый рекорд. Ранее исторический максимум был достигнут 16 апреля, когда ценные бумаги «Русала» торговались на отметке 56 рублей. Стоимость активов растет на фоне подорожания алюминия. Цена металла в пятницу достигла 2549 долларов за тонну (+2%).

«Русал» в отчете за первый квартал 2021 года сообщил, что средняя цена реализации алюминия выросла на 9,1% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 2116 долларов за тонну. При этом отмечается, что намерение властей Китая пройти пик выбросов углекислого газа к 2025 году может вызвать сбой поставок в ряд провинций и сокращение производства алюминия.

В других странах ситуация остается благоприятной. Премии по алюминию на всех региональных рынках без учета КНР к концу марта выросли на 130-150% в годовом выражении.

Агентство Fitch ранее повысило рейтинг «Русала». Согласно данным на сайте организации, компании был присвоен рейтинг «ВВ-» вместо «В+».

компании русал алюминий
Комментировать
Самое популярное
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 127593 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 119460 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 84429 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 54629 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 47936 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Все новости / Экономика / Стоимость акций «Русала» достигла рекордных значений
Рейтинг@Mail.ru