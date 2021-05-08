Стоимость акций «Русала» достигла рекордных значений

Москва, 8 мая. Акции компании «Русал» по итогу торгов подорожали на 3,33%, до 55,695 рубля за штуку. На пике их стоимость достигала 56,285 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Таким образом, активы компании установили новый рекорд. Ранее исторический максимум был достигнут 16 апреля, когда ценные бумаги «Русала» торговались на отметке 56 рублей. Стоимость активов растет на фоне подорожания алюминия. Цена металла в пятницу достигла 2549 долларов за тонну (+2%).

«Русал» в отчете за первый квартал 2021 года сообщил, что средняя цена реализации алюминия выросла на 9,1% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 2116 долларов за тонну. При этом отмечается, что намерение властей Китая пройти пик выбросов углекислого газа к 2025 году может вызвать сбой поставок в ряд провинций и сокращение производства алюминия.

В других странах ситуация остается благоприятной. Премии по алюминию на всех региональных рынках без учета КНР к концу марта выросли на 130-150% в годовом выражении.

Агентство Fitch ранее повысило рейтинг «Русала». Согласно данным на сайте организации, компании был присвоен рейтинг «ВВ-» вместо «В+».