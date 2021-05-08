Политолог Шаповалов предрек Украине историческую амнезию из-за героизации Бандеры

Москва, 8 мая. Героизация нацизма на Украине ведет к исторической амнезии и утрате национальной идентичности. Об этом заявил директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Согласно результатам опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, более 40% украинцев поддерживают решение о запрете публичного использования и ношения георгиевской ленты. Кроме того, 32% украинских граждан положительно оценили деятельность националиста Степана Бандеры, передает RT.

Шаповалов назвал вполне закономерными результаты опроса, отметив, что на Украине «пройдена красная черта» в вопросе искажения истории, поэтому страна все больше наполняется неонацистскими идеями. По его словам, будущие поколения украинцев забудут о подвиге своих предков в годы Великой Отечественной войны.

«Может случиться так, что в стране будут вспоминать лишь о действиях жалкой кучки коллаборационистов во главе с Бандерой, которые боролись против своих же сограждан, прославляли Гитлера, а также уничтожали украинцев, евреев, русских и поляков», — отметил он.

Напомним, в конце апреля 2021 года в Киеве прошел марш в честь дивизии СС «Галичина». В шествии приняли участие около 100 человек. В финале марша националисты сфотографировались на фоне плаката с нацистскими солдатами. Позднее украинские правоохранители возбудили уголовное дело по факту марша.