Путин и Токаев обсудили работу в рамках Евразийского экономического союза

Нур-Султан, 8 мая. Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщила пресс-служба казахского лидера.

Во время телефонного разговора главы государств обратили особое внимание на взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза.

Путин и Токаев отметили эффективную работу правительств стран по вопросам налаживания торгово-экономического сотрудничества. Москва и Нур-Султан достигли положительных результатов в этой сфере, сказано в сообщении пресс-службы.

Как стало известно ранее, президент Казахстана не приедет в Москву на парад Победы.