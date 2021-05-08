Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 мая 13:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:17
Общество
Папа римский поддержал отмену патентов на вакцины от коронавируса
13:16
Политика
Президент Франции призвал страны проявить солидарность в области производства вакцин
13:14
Спорт
Президент УЕФА предложил отстранить от еврокубков «Реал», «Барселону» и «Ювентус»
13:09
Весь мир
Политолог объяснил, зачем в штате Южная Каролина власти открывают вакансии палачей
13:07
Политика
Россияне поставили на место шведов после статьи о санкциях Москвы против ЕС
13:01
Экономика
Российский рынок акций вырос за счет внутреннего спроса
12:59
Весь мир
США борются с миграцией по двум направлениям
12:50
Общество
Российский комплекс «Окно-М» зафиксировал рост космической деятельности
12:49
Происшествия
Водитель бросил вылетевшую через окно пассажирку после ДТП в Мордовии
12:44
Происшествия
Четверо человек пытались сорвать репетицию парада ко Дню Победы в Москве
12:42
Технологии
В Роскосмосе назвали места возможного падения неуправляемой китайской ракеты
12:40
Экономика
Россиянам объяснили нюансы рефинансирования ипотеки
12:36
Наука
Редкий симптом может свидетельствовать о заражении коронавирусом после прививки
12:35
Шоу-бизнес
Успенская находится на грани инсульта из-за раздела имущества с мужем
12:35
Экономика
Грузоперевозки РЖД превысили докризисные показатели
12:35
Общество
Мясников назвал три воинских завета, способных помочь тяжелобольным людям
12:33
Общество
Назван период, когда диеты интересуют россиян меньше всего
12:31
Армия
Беспилотник атаковал американскую базу в Ираке
12:31
Происшествия
Мать пострадавшей от ножа незнакомца школьницы оказалась известной художницей
12:29
Общество
Регулярные ежедневные прогулки могут продлить жизнь человека
Все новости

Политолог объяснил, зачем в штате Южная Каролина власти открывают вакансии палачей

Весь мир
Политолог объяснил, зачем в штате Южная Каролина власти открывают вакансии палачей
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com /Free-Photos / PublicDomainPictures / Momentmal / Servicelinket / Roberto Lee Cortes

Колумбия, 8 мая. Директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев убежден, решение палаты представителей Южной Каролины о наборе штата палачей свидетельствует о том, что США — «самое демократическое государство в мире» — могут заставить собственных граждан исполнять закон только под страхом смерти.

Ранее один из самых популярных англоязычных новостных сайтов The New York Times рассказал, что законодатели штата проголосовали за создание в местной пенитенциарной системе расстрельной команды.  Смертельная инъекция как вид казни в Южной Каролине трудновыполнима, поскольку наркотики, используемые для смертной казни, в дефиците. Местные власти предложили альтернативу — расстрел или электрический стул. Южная Каролина стала четвертым штатом наряду с Миссисипи, Оклахомой и Ютой, где будет применяться смертная казнь через расстрел.

«В стране, которая провозгласила себя цитаделью демократии и главным защитником прав человека, пришли к выводу, что удержать народ в законопослушании они могут только страхом смерти. Власти США на протяжении полувека разлагали людей, особенно цветное население. Они дали им возможность не работать, превратили его в люмпен-пролетариат, сами сформировали криминальную прослойку в своем обществе», — пояснил политолог.

Журавлев подчеркнул, что США всю историю своего существования балансировали на грани варварства, периодически переступая черту. Директор Института региональных проблем убежден, такова традиционная — внешняя и внутренняя — политика этой страны. Оказалось, у «богатой Америки» нет даже медицинских препаратов, чтобы приводить в исполнение смертельный приговор, поэтому они набирают расстрельную команду. Политолог заметил, что новоявленные палачи станут еще одной группой граждан, которым власти США травмируют психику и искалечат жизни.

расстрел смертная казнь южная каролина
Комментировать
Самое популярное
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 127593 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 119460 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 84429 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 54629 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 47936 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Все новости / Весь мир / Политолог объяснил, зачем в штате Южная Каролина власти открывают вакансии палачей
Рейтинг@Mail.ru