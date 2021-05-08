Политолог объяснил, зачем в штате Южная Каролина власти открывают вакансии палачей

Колумбия, 8 мая. Директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев убежден, решение палаты представителей Южной Каролины о наборе штата палачей свидетельствует о том, что США — «самое демократическое государство в мире» — могут заставить собственных граждан исполнять закон только под страхом смерти.

Ранее один из самых популярных англоязычных новостных сайтов The New York Times рассказал, что законодатели штата проголосовали за создание в местной пенитенциарной системе расстрельной команды. Смертельная инъекция как вид казни в Южной Каролине трудновыполнима, поскольку наркотики, используемые для смертной казни, в дефиците. Местные власти предложили альтернативу — расстрел или электрический стул. Южная Каролина стала четвертым штатом наряду с Миссисипи, Оклахомой и Ютой, где будет применяться смертная казнь через расстрел.

«В стране, которая провозгласила себя цитаделью демократии и главным защитником прав человека, пришли к выводу, что удержать народ в законопослушании они могут только страхом смерти. Власти США на протяжении полувека разлагали людей, особенно цветное население. Они дали им возможность не работать, превратили его в люмпен-пролетариат, сами сформировали криминальную прослойку в своем обществе», — пояснил политолог.

Журавлев подчеркнул, что США всю историю своего существования балансировали на грани варварства, периодически переступая черту. Директор Института региональных проблем убежден, такова традиционная — внешняя и внутренняя — политика этой страны. Оказалось, у «богатой Америки» нет даже медицинских препаратов, чтобы приводить в исполнение смертельный приговор, поэтому они набирают расстрельную команду. Политолог заметил, что новоявленные палачи станут еще одной группой граждан, которым власти США травмируют психику и искалечат жизни.