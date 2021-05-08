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Турецкий журналист рассказал о попытках США вернуть Россию в 90-е

  /   Обновлено: 08 мая 2021 12:19
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Политика
Турецкий журналист рассказал о попытках США вернуть Россию в 90-е
Global Look Press  /  Дани Сальваторе / Vwpics

Анкара, 8 мая. Вашингтон пытается снизить активность Москвы на мировой арене и вернуть Россию во времена правления первого президента страны Бориса Ельцина.

Власти США желают, чтобы Россия стала закрытым государством, написал турецкий журналист Ильяс Кемалоглу. По словам автора материала Anadolu, об этом говорят антироссийские санкции Вашингтона и выступления Госдепартамента против реализации проекта «Северный поток — 2».

Кроме того, американцы являются противниками тесного сотрудничества Москвы и Анкары. Таким образом американская сторона стремится снизить активность РФ на международной площадке, чтобы страна приобрела статус закрытой, подчеркнули в сообщении.

Несмотря на старания США вернуть РФ в 90-е, журналист считает подобный исход маловероятным. Россия по-прежнему могущественна в сфере медицины, ядерной энергетики, военной и космической областях, подытожил Кемалоглу.

Ранее американские эксперты заявили, что сомневаются в целесообразности антироссийских санкций со стороны Вашингтона.

россия сша турция
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