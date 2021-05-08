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Пятую невесту актера Краско предупредили о давлении со стороны родственников

Шоу-бизнес
Пятую невесту актера Краско предупредили о давлении со стороны родственников
Global Look Press  /  Semen Likhodeev

Москва, 8 мая. Четвертая жена 90-летнего актера Ивана Краско Наталья Шевель через СМИ обратилась к его новой избраннице Наталье Смыковой и попыталась ее предостеречь.

Счастье с актером могут испортить его многочисленные родственники, предупредила Шевель. Они не рада очередному браку Краско. Экс-супруга рассказала, что на нее лилось много грязи, когда она выходила замуж за мужчину в несколько раз старше себя.

Женщину обвиняли в алчности и пиаре. Родственники Краско никогда не поддерживали и не интересовались здоровьем знаменитого артиста. После чего, она не выдержала и ушла от него. Шевель рассказала, что до сих пор переживает за бывшего мужа. Она предупредила пятую невесту актера Смыкову, что родственники попортят немало нервов.

«Наталья, имейте в виду: эти люди не расстелют перед вами красную ковровую дорожку, а лишь наградят терновым венцом, это как минимум. Готовьтесь», добавила Шевель.

Третья бывшая жена актера Наталия Вяль отнеслась к Смыковой с недоверием. Женщина отметила, что российский актер может жениться на ком угодно, но пусть отпишет дачу их общим детям.

Ранее сообщалось, что арт-директор Краско хочет уберечь актера от пятого брака.

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