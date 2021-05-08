Владимир Зеленский утвердил на Украине новый государственный орган

Киев, 8 мая. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, регулирующий работу нового госоргана — Центра противодействию дезинформации.

Пресс-служба Зеленского опубликовала текст документа на официальном сайте. Зеленский подписал указ 7 мая. Центр противодействия дезинформации, согласно указу, должен осуществлять мониторинг информационного пространства, выявлять и изучать угрозы информационной безопасности Украины и прогнозировать последствия важных событий в этой сфере с учетом национальных интересов страны.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили ситуацию в Донбассе и строительство российского газопровода «Северный поток — 2».