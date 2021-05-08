Актриса Евгения Лоза призвала перестать «мусолить» Агату Муцениеце и Павла Прилучного

Москва, 8 мая. Актриса Евгения Лоза, игравшая в сериале «Закрытая школа», в котором снимались Павел Прилучный и Агата Муцениеце, возмутилась обсуждениями личной жизни ее коллег.

Лоза пообщалась с подписчиками в прямом эфире на своей странице в Instagram. Артистка резко высказалась о сплетнях вокруг личностей разведенных Прилучного и Муцениеце и призвала прекратить обсуждать бывших супругов.

«Сколько можно мусолить Агату и Пашу?! Сколько можно высасывать из пальца эти сплетни? Это просто отвратительно! Неужели больше не о чем поговорить?» — негодовала актриса.

По словам Лозы, в Сети активно обсуждают, похудел или потолстел Прилучный. Кроме того, многие поклонники до сих пор пишут, что в «Закрытой школе» он был настоящим мачо, хотя с момента выхода серила прошло более десяти лет, отметила актриса.

«Все мы меняемся, ну чуть припух, чуть сдулся. Главное, это обязательно приурочить к разводу. Я не понимаю людей», — подытожила Лоза.

У Павла Прилучного и Агаты Муцениеце есть двое общих детей, которые остались жить с матерью после развода родителей. Актер ранее рассказывал, какие отношения сложились у него с бывшей женой после расставания.