Россиянам в составе экскурсионных групп упростят переход границы с Абхазией

Сухум, 8 мая. Пограничная служба Абхазии упростит переход границы с РФ для экскурсионных групп, проверяя документы внутри автобусов, заявил зампредседателя Службы госбезопасности Рустам Латипов.

Власти республики предполагают, что в этом году местные курорты намерены посетить многие россияне. В связи с этим планируется упростить переход границы для членов экскурсионных групп. В последние годы КПП «Псоу» на российско-абхазской границе пересекают ежегодно до 10 млн человек и более 2 млн автомобилей в оба направления, заявил Руслан Латипов.

«По договоренности с Минтуризма Абхазии наши пограничники будут осуществлять проверку документов туристско-экскурсионных групп без высадки пассажиров из автобусов», — сказал он в ходе совещания под председательством президента Аслана Бжания.

Сотрудники Госавтоинспекции Абхазии не станут останавливать машины с российскими номерами. За выполнением такого правила проследит управление собственной безопасности республиканского министерства внутренних дел. Нововведение принято в преддверии нового туристического сезона.