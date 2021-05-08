Бесплатный тематический поезд по югу Сахалина запустят в День Победы

Южно-Сахалинск, 8 мая. «Поезд Победы» будет бесплатно курсировать по югу Сахалина 9 Мая. Для местных жителей, которые решат проехать по маршруту, подготовлена насыщенная программа.

Состав отправится в 18:30 из Южно-Сахалинска в Корсаков. На протяжении всего путешествия граждан ожидают различные конкурсы и викторины. Дорога также будет сопровождаться песнями военных лет, рассказали в пресс-службе АО «Пассажирская компания «Сахалин»». Бесплатная перевозка пассажиров по случаю праздника 9 Мая будет осуществлена на поезде РА-3 «Орлан».

Парад легендарных паровозов времен Великой Отечественной войны состоялся в Санкт-Петербурге. Мероприятие прошло на Витебском вокзале в преддверии Дня Победы. Организаторами акции выступила Октябрьская железная дорога.