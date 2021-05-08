Экономика Грузии «просела» в результате пандемии

Тбилиси, 8 мая. Осложнение эпидемиологической обстановки в Грузии негативно сказалось на национальной экономике.

Положение Грузии начало ухудшаться после новой волны распространения COVID-19. Экономика страны сейчас испытывает серьезный спад. Об этом пишет «Московский комсомолец».

«Положение тяжелое», – прокомментировал положение дел в государстве экс-начальник государственной канцелярии Грузии Петре Мамрадзе.

Ранее считалось, что Грузия сумела грамотно провести необходимые экономические реформы, которые курировались западными партнерами страны. Однако оказалось, что сейчас государство перестало выращивать чай, сократило площади виноградников, а также первый раз в своей истории испытывает дефицит зерна для удовлетворения спроса.

Правительство республики рассчитывало на туризм, но пандемия разрушила надежды многих предпринимателей, а экономика упала на 11%. Дорожают лекарства, продукты, жилье, а национальная валюта лари продолжает падать. Жилищный рынок характеризуется повышенным предложением и недостаточным спросом — в Батуми, например, пустая квартира на 30 кв. м продается за 15 тыс. долларов, а арендуется за 200 долларов в месяц.

Недавно бывший президент страны Михаил Саакашвили объявил о том, что намеревается посетить Грузию осенью и побывать там перед местными выборами.