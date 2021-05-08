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СК хочет изъять у полиции материалы проверки по делу о разрушенном памятнике в Туапсе

Происшествия
СК хочет изъять у полиции материалы проверки по делу о разрушенном памятнике в Туапсе
sledcom.ru  /  Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации

Краснодар, 8 мая. Действия вандалов, разрушивших мемориальные таблички в памятном комплексе «Стойкости Комсомольской», привлекли внимание следствия.

Следователи инициировали изъятие материалов проверки у полиции по факту разрушения мемориала на горе Семашко для принятия процессуального решения, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Вандалы разрушили мемориальные таблички на территории комплекса «Стойкости Комсомольской». Памятник посвящен оборонительной операции 1942 года, сыгравшей важную роль в борьбе советских войск за освобождение Кавказа во время Великой Отечественной войны, писал ФАН.

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