Мирослава Карпович поразила поклонников красотой на пикантном фото в пиджаке

Москва, 8 мая. Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович удивила поклонников новым смелым снимком. Актриса сфотографировалась практически без одежды.

Пикантное черно-белое фото Карпович появилось на ее странице в Instagram. На снимке актриса позирует в накинутом на плечи пиджаке и босоножках на каблуках, сидя на корточках. Похоже, никакой другой одежды под пиджаком у знаменитости на фото нет.

«Спасибо, девочки, что вы увидели меня такой», — обратилась звезда «Папиных дочек» ко всем, кто приложил руку к ее фотосессии.

Поклонники Карпович были поражены ее красотой на фото. Подписчики оставили в комментариях под постом знаменитости множество комплиментов и восторженных откликов.

«Мира, вы потрясающая, как всегда, сверкаете»; «Роскошная Мирослава!»; «Красивое фото. Нежность, хрупкость, красота, открытость и загадочность одновременно. Браво фотографу и, конечно же, модели»; «Мира, ты моя любимая, ты очень красивая! Классная, прекрасная! Я тебя очень сильно люблю!» — написали пришедшие в восторг фанаты.

Мирослава Карпович столкнулась с волной негатива после развода актера Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Многие поклонники предполагали, что актерский брак распался по вине звезды «Папиных дочек». Прилучный высказался об отношениях с Карпович лишь почти через год после развода.