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Канцлер ФРГ заявила о необходимости чтить память миллионов погибших при нацистах

Политика
Канцлер ФРГ заявила о необходимости чтить память миллионов погибших при нацистах
Global Look Press  /  Michele Tantussi/dpa

Берлин, 8 мая. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала 8 мая 1945 года Днем освобождения и концом нацистской диктатуры. Ее слова привел официальный представитель кабмина страны Штеффен Зайберт.

Меркель заявила, что постоянной ответственностью для граждан является сохранение памяти о миллионах людей, которые потеряли жизни от рук национал-социалистов.

«Восьмое мая 1945 года было Днем освобождения. Этот день означал конец нацистской диктатуры и цивилизационного разрыва — Холокоста», — отметила канцлер.

Германия празднует 8 мая как День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе. В этот день в 1945 году был подписан акт о капитуляции гитлеровской Германии.

Ранее Ангела Меркель рассказала журналистам, чем планирует заняться после выхода в отставку. Она собирается выспаться и погулять на природе.

меркель германия нацизм
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