Индийские СМИ: российская ракета «Сармат» представляет серьезную угрозу для США

Нью-Дели, 8 мая. Россия планирует ввести в строй самую мощную баллистическую ракету, которая может уничтожить целую Англию. Об этом пишут обозреватели индийского издания EurAsian Times.

Российские военные намерены провести многократные испытания ракеты «Сармат», пишет военный аналитик EurAsian Times Аюш Джайн, передает «ПолитРоссия» в эксклюзивном пересказе статьи.

По словам автора публикации, это сверхсовременное оружие, обладающее дальностью более 18 000 километров, считается частью российской программы ядерной модернизации, объявленной Владимиром Путиным в 2018 году. Известно, что Россия трижды протестирует РС-28 «Сармат».

«Одна из трех ракет будет испытана на максимальной дальности — это серьезное испытание боеспособности в реальном времени, направленное на повышение морального духа россиян и уверенности в своих способностях сдерживания», — считает Джайн.

Эксперт обращает внимание на тот факт, что «Сармат» является самым крупным оружием в ядерном арсенале России. Данная ракета призвана стать ответом государства на систему быстрого глобального удара США, подчеркнули в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что российскую баллистическую ракету «Сармат» трижды запустят в рамках летно-конструкторских испытаний.